Son dakika haberi... İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

13.10.2022 16:50
Son dakika haberi... İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün çıkan protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Filistinli genç toprağa verildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün çıkan protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Filistinli genç toprağa verildi.

İsrail askerlerince öldürülen Usame Adevi adlı Filistinli gencin naaşı El-Halil kentindeki bir hastaneden alınarak, El-Arub Mülteci Kampına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Adevi'nin naaşı kampın mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyıp, İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar attı.

Görgü tanıkları, cenaze töreninin ardından Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar yaşandığını aktardı. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil kentinin kuzeyindeki el-Arub Mülteci Kampında Filistinlilerin düzenlediği protestolara müdahalesinde, Usame Adevi (18) adlı Filistinli gencin karnından gerçek mermiyle vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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