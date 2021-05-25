İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir el-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin, Ramallah yakınlarındaki Ummu'ş Şerayıt beldesinde Ahmed el-Fahd isimli Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi.

Cağub, El-Emari Mülteci Kampı'ndan olan Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Mustaribin özel güçlerinin, Ummu'ş Şerayıt beldesinde bir araca ateş açtığını ve bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, Filistinlinin cenazesinin, Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığını söyledi.