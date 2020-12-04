Son dakika haberi: İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

04.12.2020 21:01
Son dakika haberi: İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu, System.String[]

Son dakika haberi: İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye'yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu - Son Dakika


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