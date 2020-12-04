Son dakika haberi: İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu - Son Dakika

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye'yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria 'da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

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