Son dakika haberi... İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan AA çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.