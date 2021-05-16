Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

16.05.2021 02:33
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı.

Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti.

Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 147'ye, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu - Son Dakika


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