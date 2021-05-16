Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı

16.05.2021 04:23
Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından 5 çocuk kurtarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altından 5 çocuk kurtarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı.

İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, sivillere ait evlerin vurulması nedeniyle ailelerin enkaz altında kaldığını ve bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi.

Şifa Hastanesi Müdürü daha önceki açıklamasında, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etmişti.

Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attı

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde de Gazze'den İsrail'in güneyindeki Beersheba kentine 12 roket atıldığı belirtildi.

Roketlerin 7'sinin boş alana düştüğü, 5'inin ise İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtilen haberde, bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin enkazından 5 çocuk sağ çıkarıldı - Son Dakika


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