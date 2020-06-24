Son dakika haberi! İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de protesto edildi

Son dakika haberlerine göre Gazzeliler, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

Gazzeliler, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

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Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlenen eylemde, ilhak planına tepki ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Gösteriyi organize edenlerden Tarım Çalışma Komiteleri Birliği Üyesi Safa Ebu Said, eylemde yaptığı konuşmada, söz konusu planla, Filistin davasının "tehlikeli bir yol ayrımına" gireceğini, bu planın tüm Filistinlileri ciddi zorluklarla karşı karşıya getireceğini söyledi.

"Filistinlilerin varlığını hedef alan bu plan ve projelerle mücadele için gerçek anlamda ulusal birliğin sağlanması ve siyasi ayrılığın bitirilmesi gerekiyor." diyen Ebu Said, başta Ürdün Vadisi'ndekiler olmak üzere Filistinli çiftçilerin mücadelesinin desteklenmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Yine gösteriyi organize edenlerden Filistinli Çiftçilerin Yolu Hareketi Koordinatörü Saadeddin Ziyade de uluslararası toplumun İsrail'in ihlalleri karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! İsrail'in 'ilhak' planı Gazze'de protesto edildi - Son Dakika Dünya

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