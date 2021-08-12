Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını - Son Dakika

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shmona kentinde orman yangını çıktı.

Dünya genelinde orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shmona kentinde orman yangını çıktı. Kiryat Shmona Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme uçağının yangına müdahale ettiği aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

(Muhammed Rabah/İHA)