Son dakika haberleri! İsrail'in saldırılarında 28'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

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Şehit çocuğun ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesi

Şehit çocuğun babasının feryad etmesi

GAZZE - İsrail ordusunun pazartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 28'si çocuk 109 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin Beyt Lahya kentine düzenlediği hava saldırısında, El Tanani ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında bir çocuğun cesedine ulaştı.