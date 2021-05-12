Nevşehir'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs başta olmak üzere çeşitli kentlere yaptığı saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alibey Camii'nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından tekbir getirilip İsrail aleyhine slogan atıldı.

Cami imam hatibi Mustafa Kaymaz tarafından dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da katıldı.