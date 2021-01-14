Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı - Son Dakika

Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı

14.01.2021 22:53
Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in

Edinilen son dakika haberine göre İsrail mahkemesi, elinde sapan, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu'l Abd) gözaltı süresini uzattı.

İsrail mahkemesi, elinde sapan, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu'l Abd) gözaltı süresini uzattı.

Ebu'l ABD'ın oğlu Muhammed Arme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Ofer Askeri Mahkemesinin, babasının gözaltı süresini şubat ayının ortasına kadar uzattığını söyledi.

Hazırlanan iddianamede babasının İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere taş atmakla suçlandığını belirten Arme, babasının moralinin ve sağlığının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ebu'l Abd, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir'in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak'ta düzenlenen gösteride, başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla Filistinli gençlerle İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan 51 yaşındaki Ebu'l ABD için sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak adlandırılan Ebu'l ABD'ı 8 Ocak gecesi Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 11 Ocak'ta da Ebu'l ABD'ın gözaltı süresini uzatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sami Ofer, Gözaltı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in 'ihtiyar delikanlısı'nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı         
22:25
Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı         
21:33
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi         
21:14
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar         
19:01
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 23:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei