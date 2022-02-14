İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika