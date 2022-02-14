Üye Girişi
Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

14.02.2022 03:43
Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika habere göre İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 03:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement