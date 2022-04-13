İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskılarda 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Açıklamada, Kalkilya, Nablus başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah Nablus'taki baskınları sırasında açtığı ateş sonucu baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın (34) öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, son 3 haftada 14 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Filistinli nüfusun yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik müdahalelerini artırdı.

Bu yoğun müdahalenin ardından bölgedeki şiddet ve gerilim tırmandı. İsrail güçleri, son dönemde Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 22 Filistinliyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.