İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

13.04.2022 16:36

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskılarda 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskılarda 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Açıklamada, Kalkilya, Nablus başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu sabah Nablus'taki baskınları sırasında açtığı ateş sonucu baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Filistinli Muhammed Hassan Assaf'ın (34) öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, son 3 haftada 14 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Filistinli nüfusun yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik müdahalelerini artırdı.

Bu yoğun müdahalenin ardından bölgedeki şiddet ve gerilim tırmandı. İsrail güçleri, son dönemde Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 22 Filistinliyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

YORUMLAR
500
Son Dakika | İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı Son Dakika | İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 20 Filistinliyi tutukladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement