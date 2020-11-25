İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'da AA kameramanı Hişam Ebu Şakra'nın kaydettiği ve yaralı bir Filistinlinin ambulans içinde İsrail askerlerince zorla alınmaya çalışıldığı anı yansıtan görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını iddia ederek olayı savundu.

Ebu Şakra'nın Ürdün Vadisi'nde çektiği ve İsrail askerlerinin kapılarını açtığı ambulansın içinden ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen Filistinli bir yaralıyı zorla almaya çalıştığını gösteren görüntü Filistin ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

Bunun üzerine İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla olayı savunurken, görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun basın ofisinden AA muhabirine gönderilen yazılı açıklamada, dün Ürdün Vadisi'nin Tayasir köyü yakınında yaklaşık 100 Filistinlinin "şiddet içerikli" gösteri düzenlediği kaydedildi.

Göstericilerin İsrail askerlerine taşın yanı sıra molotof kokteyli attığı öne sürülürken, askerlerin de karşılık olarak protestocuları dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Görüntüde yer alan Filistinlinin İsrail askerlerine molotof kokteyli ve taş attığı, yakalanmamak için de yakındaki bir ambulansa gizlendiği iddiasının yer aldığı açıklamada, "Şüphelinin sis bombası nedeniyle hafif şekilde yaralandığı yönündeki iddialardan haberdarız. Söz konusu video yanıltıcı, montajlanmış, önyargılı ve şiddet içeren gösteriyi ve İsrail ordusu güçlerine karşı şiddeti yansıtmıyor." denildi.