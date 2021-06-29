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Son dakika haberi... İsrail polisi Doğu Kudüs'teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... İsrail polisi Doğu Kudüs'teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı

29.06.2021 11:23
Son dakika haberi... İsrail polisi Doğu Kudüs'teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bir dükkanın yıkımını engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaraladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bir dükkanın yıkımını engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaraladı.

İsrail'in hedefindeki Silvan Mahallesi'nde sabah saatlerinde yine gerilim yükseldi. Çok sayıda İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki mahalleye iş makinasıyla baskın düzenledi.

Silvan Mahallesi'nin El-Boston bölgesinde yer alan Nidal Recebi'ye ait dükkan, İsrailli ekipler tarafından "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Bu sırada yıkımı engellemek için bölgede toplanan Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

İsrail polisi, Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı kişileri de darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, el-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli evsiz kalma korkusuyla yaşıyor.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor.

El-Boston bölgesinde ise bazı evlerin ve dükkanların "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail polisi Doğu Kudüs'teki yıkım sırasında Filistinlilere müdahale etti: 6 yaralı - Son Dakika


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