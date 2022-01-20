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Son dakika haberi: İsrail polisi "Pegasus" yazılımının "denetimsiz" kullanımını soruşturacak - Son Dakika

Son dakika haberi: İsrail polisi "Pegasus" yazılımının "denetimsiz" kullanımını soruşturacak

20.01.2022 15:26
Son dakika haberi: İsrail polisi "Pegasus" yazılımının "denetimsiz" kullanımını soruşturacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Polisi Şefi Kobi Shabtai, İsrailli siber güvenlik firması NSO Group'un telefonların izlenmesi için ürettiği "Pegasus" casus yazılımın kendi vatandaşlarına karşı "mahkeme izni olmaksızın" kullanıldığına ilişkin haberler üzerine yürüttükleri soruşturma sonucunda "eğer bir suistimal...

İsrail Polisi Şefi Kobi Shabtai, İsrailli siber güvenlik firması NSO Group'un telefonların izlenmesi için ürettiği "Pegasus" casus yazılımın kendi vatandaşlarına karşı "mahkeme izni olmaksızın" kullanıldığına ilişkin haberler üzerine yürüttükleri soruşturma sonucunda "eğer bir suistimal bulurlarsa düzelteceklerini" ifade etti.

İsrail polisi, "Pegasus" casus yazılımının "İsrail vatandaşlarına karşı mahkeme kararı olmaksızın kullanıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, Polis Şefi Komiser Shabtai imzalı yazılı bir açıklama yayımladı.

Polis teşkilatının başına 2020 yılında gelen Shabtai, yaptıkları iç soruşturma sonucunda kendi döneminde "Pegasus" yazılımının suistimal edildiği ve yasal çerçevenin dışında kullanıldığı bir duruma rastlamadıklarını belirtti.

Shabtai, söz konusu iddianın yer aldığı haberi yayınlayan basın kuruluşunu arayarak polisin iç soruşturmasını derinleştirmek için ellerindeki bilgileri talep ettiğini aynı şekilde geçmiş dönemlerde de bu sistemin "prosedürlerin dışında" kullanılmadığından emin olmak için Başsavcılıkla ikinci bir soruşturma başlattıklarını aktardı.

İsrail Polis Şefi, yürüttükleri geniş soruşturma sonucunda kendi döneminde polisin bunu "suistimal ettiğine ilişkin bir bulguya rastlanırsa bu durumu tüm ilgili taraflarla iş birliği halinde ve şeffaflıkla düzeltmeye çalışacaklarını" ifade etti.

Shabtai, polisin kullandığı ileri siber-teknolojilerin suçun önlenmesi için "yasal çerçevede" devreye sokulduğunu savunarak, bu sistemlerin kullanılmasının meşruiyetini sorgulamanın polisin becerisini zayıflatacağını ileri sürdü.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in, "İsrail polisinin, Pegasus'u aralarında devlet görevlileri, iş adamları, muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

Özellikle İsrail polisinin önceki şefleri Roni Alsheich (2015-2018) ve Moti Cohen (2019-2020) döneminde sistemin yasal çerçeve dışında kullanıldığı kaydedilmişti.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, NSO Group, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail polisi 'Pegasus' yazılımının 'denetimsiz' kullanımını soruşturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İsrail polisi "Pegasus" yazılımının "denetimsiz" kullanımını soruşturacak - Son Dakika
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