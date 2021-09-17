İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere ait evlere baskın - Son Dakika

- İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere ait evlere baskın

KUDÜS - İsrail polisi, Kudüs'te Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait evlere baskın düzenlerken, baskın sırasında İsrail polisi ve Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail polisi, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail polisi ve Filistinliler arasında arbede çıktı. Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini ifade etti. Filistinli gençler, İsrail polisine havai fişek atarak karşılık verdi ancak İsrail tarafından herhangi bir yaralanma bildirilmedi.