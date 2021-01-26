Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı

26.01.2021 15:59

Son dakika gündem haberine göre İsrail polisi, Batı Kudüs'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale ederek 8 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale ederek 8 kişiyi gözaltına aldı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'teki Mea Shearim mahallesinde ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden karantinayı protesto etti.

Çöp konteynerleriyle yolları trafiğe kapatan ve ateş yakan göstericiler, polise taş ve yumurta attı.

Polis, TOMA'dan tazyikli su sıkarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Mea Shearim'deki gösteride 8 kişi gözaltına alındı.

Protestoya katılan ve adını vermekten kaçınan bir gösterici, İsrail polisinin karantina uygulamasının başlamasından bu yana çok kez mahallelerine gelerek okulları kapatmaya çalıştığını belirtti.

Karantina kurallarının abartıldığını söyleyen gösterici, "(Polis) Ultra-Ortodoks Yahudilerle kavga etmeyi seviyor. Bütün yaptıkları insanları dövüp su sıkmak. Bu iki haftadır böyle devam ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta Bney Brak kenti ve Batı Kudüs'ün bazı mahalleleri olmak üzere Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde karantina karşıtı gösterilerde son günlerde artış yaşanması dikkati çekiyor.

Bu gösterilerde 20'ye yakın polis yaralanırken, çok sayıda protestocu da gözaltına alınmıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail'de 27 Aralık'tan bu yana uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasını ve Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitime yeniden başlanmasını talep ediyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı
Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı
Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı
Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı protestosuna müdahale: 8 gözaltı - Son Dakika


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