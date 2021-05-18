Son dakika haberi! İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 41 kişi yaralandı - Son Dakika

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin gösteri yapanlara müdahalesinde 41 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Şam Kapısı, Şeyh Cerrah ve Şafat mahallelerinde düzenlenen gösterilere İsrail polisinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, müdahale sırasında biri gerçek mermi ile olmak üzere 41 Filistinli göstericinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail polisi adı geçen bölgelerde gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra gerçek mermi de kullandı.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.