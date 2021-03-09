Eli Cohen'den açıklama: "Gelecek herhangi bir saldırıya karşı savunma kabiliyetimiz var." dedi. - Son Dakika

Eli Cohen'den açıklama: "Gelecek herhangi bir saldırıya karşı savunma kabiliyetimiz var." dedi.

09.03.2021 15:17
Eli Cohen'den açıklama:

Son dakika gelişmelerine göre, " İran'ın olası bir saldırısına karşı hazırız, savunma kabiliyetimiz var." şeklinde İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen açıklamada bulundu.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İran'ın saldırması halinde ülkesinin karşılık verecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Bakan Cohen, İsrail'in Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetiminin, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığını, nükleer silaha sahip olmayı amaçladığını ve İsrail'in kuzey sınırına askeri olarak yerleşmeye çalıştığını savunan Cohen, "İsrail buna izin vermeyecek." dedi.

Cohen, Tahran yönetimi ile ülkesi arasındaki gerilime değinerek, "İsrail, İran'ın saldırılarından kendini koruyabilme kabiliyetine sahiptir, buna saldırılara karşılık da dahildir." ifadesini kullandı.

İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı olduğunu dile getiren Cohen, bu adımın atılmasının "Orta Doğu ve Avrupa'daki terör örgütlerine daha fazla para gitmesi" anlamına geleceğini iddia etti.

İsrailli yetkililerden daha önce de Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmayı amaçlaması halinde İran'a ait nükleer tesisleri vurabilecekleri açıklaması gelmişti.

Nükleer, Tahran, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eli Cohen'den açıklama: 'Gelecek herhangi bir saldırıya karşı savunma kabiliyetimiz var.' dedi. - Son Dakika


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