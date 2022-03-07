Son dakika haberi... İsrailli Bakan, Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail'e gelişinin "devam edemeyeceğini" söyledi - Son Dakika

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, Yahudi olanlar haricindeki Ukraynalı mültecilerin İsrail'e gelişinin devam edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in Walla haber gazetesinin haberine göre, Shaked, dün İsrail Meclisinde yaptığı açıklamada, İsrail'e gelen Ukraynalıların yüzde 90'ından fazlasının Yahudi olmadığını ve bu mülteci akınının "devam edemeyeceğini" savundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan bu yana İsrail'e 2 bin 34 Ukraynalının giriş yaptığına işaret eden Shaked, bunların yüzde 10'undan daha azının diaspora Yahudilerine vatandaşlık hakkı tanıyan "Geri Dönüş" yasasından yararlanmaya uygun olduğunu belirtti.

Shaked, durum böyle devam ederse bir ay içinde 15 bin Ukraynalı mültecinin daha İsrail'e geleceğini kaydederek, "Ülkeye giriş yapanların sayısı böyle devam edemez. Bir politika belirlememiz gerekiyor. Kapasitesine göre İsrail, Ukrayna'ya sınırı olan ülkeler hariç diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla (Ukraynalıyı) ülkeye aldı." diye konuştu.

Ülkede şu an İsrail vatandaşlığına sahip olmayan 26 bin Ukraynalı bulunduğunu kaydeden aşırı sağcı İsrailli Bakan, İsrail yönetiminin Geri Dönüş yasası kapsamında 100 bin Ukraynalı ve Rus Yahudiyi ülkeye getirmeye hazırlandığını kaydetti.

İsrail, "Aliya" ile binlerce Ukraynalı Yahudi'yi ülkeye getiriyor

İsrail, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından, diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü ("Aliya") teşvik ederek Ukrayna Yahudilerinin tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor. Aliya, pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamalara hız kazandırdı.

Yahudilerinin İsrail'e göçü anlamına gelen "Aliya"yı teşvik ve organize eden önde gelen kuruluş İsrail Yahudi Ajansı, tahliyeler için Ukrayna'ya komşu Polonya, Moldova, Romanya ve Macaristan sınırı boyunca 6 işlem istasyonu açtı.

Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip yaklaşık 120 bin ila 150 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

İsrail, tarihi Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, Aliya ile gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu, Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak, sığınmacı konumuna düştü.