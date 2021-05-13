Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı

13.05.2021 01:49

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere saldırdı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan yatsı namazından sonra Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesinde de İsrail polisi evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere ses bombaları, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, 10'u plastik mermiyle olmak üzere 18 Filistinlinin İsrail polislerinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki saldırıları devam ediyor.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı - Son Dakika


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