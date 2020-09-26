Son dakika haberi... İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Mustafa Canlı'nın vefat haberini sosyal medya hesaplarından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
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