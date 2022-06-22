Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü

22.06.2022 12:22
Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE - Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü.

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26) teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu dün şehit oldu. Kağıthane'de yaşayan aileye acı haberi sağlık ekibiyle gelen askeri yetkililer verdi. Şirintepe Mahallesi'ndeki şehit evinin bulunduğu sokağa  Türk bayrağı asılırken, sokakta taziye çadırı kuruldu. Piyade Uzman  Çavuş Sercan Baş'ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Cami'sinde öğle vakti kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

"AİLESİNİN DE MAHALLEMİZİN DE BAŞI SAĞOLSUN"

Polat Osmanoğlu "Biz bu mahallede 40 senedir oturuyoruz. Çocukluğu burada geçti. Babasını da onu da tanıyorduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Mahallede hiç kimseye zararı olmadı. Ailesinin de mahallemizin de başı sağ olsunö dedi.  Şehit Piyade Uzman Çavuş'un yakını olduğunu dile getiren Mustafa Yavuz "Çok efendi bir çocuktu. İyi bir vatan evladıydı. Bayramlarda izine geldiğinde görüşürdük, büyüklerini sayar severdi" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı Başkonsolos Novoberdaliu başkan Öztekin'i ziyaret etti Başkonsolos Novoberdaliu başkan Öztekin'i ziyaret etti
Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement