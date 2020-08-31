Son dakika haberi | İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

Son dakika haberi | İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi: İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yarın başlayacak adli yıl öncesi alınan koronavirüs tedbirlerini anlattı.

Son dakika haberi | İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yarın başlayacak adli yıl öncesi alınan koronavirüs tedbirlerini anlattı. Akçadırcı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yarın başlayacak yeni adli yıl açılışına ilişkin törensel bir etkinlik yapılmayacağını söyledi. Yargıda yapılan değişikliklere de değinen Akçadırcı, adli yılın açılışı ile birlikte savcıların yeniden Asliye Ceza Mahkemeleri'nde duruşmalara çıkmaya başlayacaklarını söyledi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, koronavirüs nedeniyle Mart ayında esnek çalışma yöntemine geçildiğini, Haziran ayında da yeniden normal çalışa düzenine geçildiğini söyledi. Akçadırcı, "Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığımızın almış olduğu tedbirler, adalet komisyonumuzun aldığı kararlar uyarınca çok şükür bugünlere kadar kayda değer bir sıkıntı yaşamadan ulaştı" dedi.

2020-2021 adli yılının yarın açılacağını hatırlatan Başsavcıvekili Akçadırcı, "Yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İŞİ OLMAYANLAR ADLİYEYE GİREMEYECEKİstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın Anadolu yakasındaki en büyük adliyesi ve ceza davalarının görüldüğü tek adliye olduğunu hatırlatan Akçadırcı, "Büyüklük itibariye ölçüt olarak dünyadaki en büyük adalet sarayı. İnsan sirkülasyonunun son derece fazla olduğu adliyemizde, öncelikle Covid-19 tedbirleri kapsamında girişleri sınırlandırmak, adli hizmet alması gereken kişiler haricinde adli girişleri engel olmaya başladık" dedi.

MASKESİZ ADLİYEYE GİRİLEMEYECEKAdliyeye gelecek vatandaşların adliyede işi olduğuna dair belgelerini sunmaları durumunda adliyeye girebileceklerini söyleyen Akçadırcı, içeriye alınacakların sosyal mesafelerine de dikkat edileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız, ateşleri ölçülerek ve maske zorunluluğu getirmek  suretiyle adliyemize alınmakta. Öncelikle maskesiz adliyelere girişler mümkün değil. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen maskeleri satış noktalarından temin etmelerini tavsiye ediyoruz. Buna ilişkin kapılarımızda satış noktaları oluşturduk" dedi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ADLİYEYE GÜNLÜK GİRİŞ 40 BİNDEN 18-19 BİNE DÜŞTÜAdliyenin çok büyük,  insan sirkülasyonunun yoğun olduğunu söyleyen Akçadırcı, "Bu kadar insan sirkülasyonunun olduğu bu adliyede sağlık bilim kurulunun almış olduğu tedbirlere uygun adli hizmet vermek bizim açımızdan son derece önemli. Öncelikle yaklaşık 40 bine yakın kimi zaman duruşmaların yoğun olduğu günde vatandaşın girdiği adliyemizde aldığımız tedbirlerle bu rakamı aşağı yukarı 18-19 binlere kadar düşürdük. Adliyemizin çok yoğun olan yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesine ilişkin işaretlerimiz sürmekte" diye konuştu.Mart ayından bu yana edinilen tecrübeyle yeni adli yıl açılışının yapılacağını söyleyen  Akçadırcı, "Edindiğimiz tecrübeleri bu adli yılda da uygulamaya devam edeceğiz. Amacımız hizmetleri sağlıklı şekilde yürütmektir diye düşünüyorum" dedi.  Adliyeye 8 ayrı kapıdan giriş yapıldığını söyleyen Akçadırcı, "Adliyemizin hem içinde hem dışında afişlerimiz, sosyal mesafeye uygun hizmet alınabilmesi için yer göstergelerimiz, asansörlerin içinde sağlık bilim kurulunun öngördüğü sayıda olabilmesi için kapasiteleri belirtir görsellerimiz mevcuttur. Adliyemizin bir çok yerinde el dezenfektanı ve solüsyonlarımız da mevcuttur" dedi.

TUTUKLULAR DURUŞMALARA DAHA ÇOK SEGBİS SİSTEMİ İLE KATILACAK Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmalarda duruşma salonlarına görüntülü bağlantıyı sağlayan SEGBİS sisteminin daha aktif  kullanılmasının sağlanacağını söyleyen Akçadırcı, "Özellikle ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularımızın SEGBİS sistemini çok daha faal bir şekilde kullanmasını sağlayacağız. Buna ilişkin haziran ayından adli ara vermeye kadar bu SEGBİS sistemini verimli kullanmıştık. Yeni adli yılla da birlikte SEGBİS sistemini çok daha verimli bir şekilde kullanacağız. İnfaz kurumlarındaki bütün SEGBİS cihazları çalışır vaziyettedir, mahkemeler de çok aktif bir şekilde kullanmaktalar" diye konuştu.

ASLİYE CEZALARDA 9 YIL SONRA SAVCILAR YENİDEN DURUŞMALARA ÇIKACAKYeni adli yıla bazı değişiklikler ile başlanacağını söyleyen Akçadırcı, "Özellikle iki tane değişiklik reform niteliğindedir. Adliye olarak biz de buna hazır vaziyetteyiz. Yargı Reformu Strateji Belgesinde Cumhuriyet savcılarının 9 yıl aradan sonra duruşmalara çıkacak olması çok önemli ve reform niteliğindeki bir yeni uygulama olacaktır. Yaklaşık 101 cumhuriyet savcımız, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza, fikri sınai ceza, çocuk ve ağır ceza mahkemelerinde duruşmalarda iddia makamındaki kürsüde yerlerini alacaktır. Cumhuriyet başsavcımız tarafından bu konuda hangi savcımızın hangi mahkemelerde görev alacağına dair iş bölümü hazırlanmıştır" dedi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ  YAPILMAYACAK

Başsavcı Akçadırcı, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yarın yeni adli yıl açılışına ilişkin tören düzenlenmeyeceğini söyledi.

- İstanbul

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

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