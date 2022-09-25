Son dakika haberi! İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN SERVİS ARACI KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRENCİYE ÇARPTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN SERVİS ARACI KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRENCİYE ÇARPTI

25.09.2022 11:49

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, kaldırımdaki üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca yolunda meydana geldi. Servis minibüsü ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Minibüs, o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a (27) çarptı. Daha sonra servis aracı yol kenarında ağaçlık alanda bulunan metruk binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Bolluca, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN SERVİS ARACI KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRENCİYE ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KAZA YAPAN SERVİS ARACI KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRENCİYE ÇARPTI - Son Dakika
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