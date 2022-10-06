İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE TACİZ İDDİASI: ÖFKELİ KALABALIKTAN JANDARMA KURTARDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE TACİZ İDDİASI: ÖFKELİ KALABALIKTAN JANDARMA KURTARDI

06.10.2022 16:11

ARNAVUTKÖY'de kardeşini okuldan almaya giden kadını bir hafta boyunca sözlü taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye çevredekiler saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de kardeşini okuldan almaya giden kadını bir hafta boyunca sözlü taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye çevredekiler saldırdı. Olay sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri şüpheliyi alarak polise teslim etti.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, kardeşini okuldan almaya giden kadın, bir hafta boyunca bir kişi tarafından sözlü taciz edildiğini iddia etti. Durumu ailesine anlatan kadın, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Yine sözlü tacizde bulunan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Durumu polise bildiren aile, şüpheliyi de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde durdurdu. Olayı farkeden çevredekiler şüpheliyi linç etmek isterken, bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri şüpheliyi alarak polise teslim etti.Şüpheli Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Arnavutköy, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE TACİZ İDDİASI: ÖFKELİ KALABALIKTAN JANDARMA KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE TACİZ İDDİASI: ÖFKELİ KALABALIKTAN JANDARMA KURTARDI - Son Dakika
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