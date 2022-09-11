Son dakika haberi... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

11.09.2022 11:27
Son dakika haberi... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Son dakika haberler... ATAŞEHİR'de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

ATAŞEHİR'de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kuryeyi darbetti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen iki sürücü, uzun süre kavga etti. Kavga, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de dün gece saatlerinde motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü ve arkadaşları kuryeye saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak otomobil sürücüsü ve arkadaşları bir türlü sakinleştirilemeyince motosikletli kurye uzun süre darbedildi. Bazı kuryeler kavgayı ayırmak için gelince, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler araçlarına binmeye ikna edildi. Yaşanan kavga bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışması sonrası çıkan kavgada, kuryenin uzun süre darpbedildiği görülüyor. Çevredekiler ve bazı kuryeler gelince kavganın sona eriyor. Otomobil sürücüsü ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden ayrılıyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yaşanan tartışma-Otomobil sürücüsünün kuryeyi darp etmesi-Otomobilden inlerin de kavgaya karışması-Araya girenlerin yardımıyla kavganın ayrılması-Sürücü ve arkadaşlarının otomobile binerek uzaklaşması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Ataşehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

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