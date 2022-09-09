AVCILAR'da 4 metrobüsün karıştığı kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Ardından 2 metrobüs de duramayarak, kaza yapan metrobüslere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 vatandaşı metrobüsten çıkardı. Kaza noktasında ekiplerin çalışmaları devam ederken kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS KAZASININ ARDINDAN YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika