AVCILAR'da trafikteki yol verme nedeniyle tartışan iki kişi yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmanpaşa Mahallesi'nde yol verme nedeniyle saat 02.00 sıralarında iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler ve yanlarındakiler araçlarından inerek yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika