Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

17.10.2022 11:19
Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Son dakika habere göre AVCILAR'da trafikteki yol verme nedeniyle tartışan iki kişi yumruklarla birbirine saldırdı.

AVCILAR'da trafikteki yol verme nedeniyle tartışan iki kişi yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmanpaşa Mahallesi'nde yol verme nedeniyle saat 02.00 sıralarında iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler ve yanlarındakiler araçlarından inerek yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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