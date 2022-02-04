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Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI

04.02.2022 16:36

Son dakika haberine göre AVCILAR ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda tütün kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ürünlere el konuldu.

AVCILAR ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda tütün kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ürünlere el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avcılar ve Çekmeköy'de 'Tütün kaçakçılığı' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir araç içerisinde kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğu belirlenirken aracın sahibi D.G. ve F.K. yakalandı. Araçta 10 koli içerisinde 10 bin adet tütün mamulünün yer aldığı 535 adet bandrolsüz paket bulunarak muhafaza altına alındı. Çekmeköy Nişantepe Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki Ö.T.Ö.'ye ait bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenirken burada 104 paket halinde kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan D.G., F.K. ve Ö.T.Ö. hakkında, 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlal suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI
Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI
Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI
Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI
Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Avcılar, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-AVCILAR VE ÇEKMEKÖY'DE KAÇAK TÜTÜNE 3 GÖZALTI - Son Dakika
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