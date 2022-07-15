İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 251 ŞEHİT İÇİN HATİM İNDİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 251 ŞEHİT İÇİN HATİM İNDİRİLDİ

15.07.2022 14:25

AYASOFYA Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 251 şehit için hatim indirildi.

AYASOFYA Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 251 şehit için hatim indirildi.

Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz 2016'da şehit olanlar için İstanbul Valiliği, Ensar Vakfı ve 15 Temmuz Derneği tarafından program düzenlendi. Programda 251 şehit için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hatim indirildi.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve şehit yakınları katıldı.

Programa katılan Ali Özden '251 şehidimiz, gazilerimiz ve ayrıyeten 86 milyon gazimiz vatanımız için çarpıştı. 15 Temmuz'un cuma gününe gelmesi ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür Ayasofya Camii açıldı bugün buradayız. Buna sebep olanlardan Allah razı olsunö dedi.

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Son dakika haber! Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu Son dakika haber! Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlendi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AYASOFYA CAMİİ'NDE 251 ŞEHİT İÇİN HATİM İNDİRİLDİ - Son Dakika

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