Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

03.05.2022 23:18

Son dakika haberi... BAĞCILAR'da apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BAĞCILAR'da apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binada yangın çıktı. Binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Binaya giren itfaiye erleri dairede 3 çocuğuyla mahsur kalan aileyi çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen aile olay yerinde yapılan müdahale yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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