Son dakika haberi! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN APARTMANDA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BAĞCILAR'da apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 4 katlı binada yangın çıktı. Binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Binaya giren itfaiye erleri dairede 3 çocuğuyla mahsur kalan aileyi çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen aile olay yerinde yapılan müdahale yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.