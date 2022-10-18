İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ 4 KATLI APARTMANDA YANGIN, MAHSUR KALAN 3 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ 4 KATLI APARTMANDA YANGIN, MAHSUR KALAN 3 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

18.10.2022 14:37

? BAĞCILAR'da 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binanın içi dumanla doldu.

? BAĞCILAR'da 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binanın içi dumanla doldu. Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri de balkon ve pencerelerde bekleyerek dumandan etkilenmemeye çalıştı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri 3 çocuğu merdivenle pencereden alarak kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 618 sokaktaki 4 katlı apartmanın elektrik kablolarında çıktı. Apartmanın içine dolan duman nedeniyle binadakiler dışarı çıkamadı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri pencere ve balkonlara çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ve polis ekipleri de sokakta hazır bulundu. Elektrik hatlarındaki yangını söndüren itfaiye ekipleri pencere ve balkonlarda bekleyen 3 çocuğu merdiven yardımıyla kurtardı. Daha sonra binanın çatısına çıkan ekipler dumanı tahliyesi yaptı. Bina sakinlerinden Barış Demirci, "Elektrik saatlerinde yangın çıkmış, duman binadan tahliye olmadığı için itfaiyeciler bizim daireden tahliye etmeye çalışıyor. Evde değildim yangını duydum geldim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ 4 KATLI APARTMANDA YANGIN, MAHSUR KALAN 3 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞCILAR'DAKİ 4 KATLI APARTMANDA YANGIN, MAHSUR KALAN 3 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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