Son dakika haberi! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI

12.10.2022 10:37
Son dakika haberi! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI

Son dakika haberleri: ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı.

ZEYTİNBURNU Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı. İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor. Tadilat çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.    Görüntü dökümü------------------------Yapılan tadilat çalışmaları (Aktüel ve havadan) -İşçilerin çalışmaları(Aktüel ve havadan) -Muhabir anonsu (YALIN ONAT ERGÖR)-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TADİLAT BAŞLADI - Son Dakika
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