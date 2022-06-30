Son dakika haberi | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE 4 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN

BAŞAKŞEHİR'de, 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım'da saat 11.00 sıralarında, 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın dış cephesini saran yangın, paniğe neden oldu.

İş merkezindekiler kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakikada söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş merkezinde hasar oluştu. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÇIKMASAK BİZ DE DUMANLAR ARASINDA KALIRDIK"İş merkezinde çalışan Ali Demir, "Çalışırken yangın olduğunu gördük. Hemen aşağıya indik. Yangının neden çıktığı bilmiyorum. Bizim çalıştığımız kısmın diğer tarafında çıktı. Büyük bir yangındı. Dışarı çıkmasak biz de dumanlar arasında kalırdık" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------(Cep telefonu kamerası)-İş merkezinin dış cephesinin yanması -İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Yangın sonrası oluşan hasar-Ali Demir ile röportaj

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