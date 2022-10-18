Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN

18.10.2022 08:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 24.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi'nde iki katlı kafede çıktı. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap kafenin üst katında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan taraflarda bulunan ahşap binalara da sirayeti önledi. Polis ekipleri de müdahale sırasında çevrede önlem aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çıkan yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

YORUMLAR
500
'Toprak altında biri var' diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı 'Toprak altında biri var' diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı Denizde yanan tekne kullanılamaz hale geldi Denizde yanan tekne kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği Son dakika haberi! Bağcılar'da yangın paniği
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
13:52 ABD Büyükelçisi'ne MHP lideri Bahçeli'den çarpıcı yanıt: Türkiye'de aptal yok
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi
13:46 Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement