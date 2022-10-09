Son dakika haberi... İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

09.10.2022 07:06

Son dakika habere göre BEŞİKTAŞ'ta Levent metro durağı girişinde bekleyen kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BEŞİKTAŞ'ta Levent metro durağı girişinde bekleyen kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Bir AVM'nin önünde bulunan Leven Metro İstasyonu girişinde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motosikletle olay yerine gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırganların motosikletle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

EKİPLER ÇALILIKLARDA SİLAH ARADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların çalılıklara bir cisim attığı yönündeki bilgi üzerine bölgede arama yaptı. Çalılıklarda yapılan aramalarda her hangi bir silah bulunamadı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Levent Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
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