Son dakika haberi | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ MEKANDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ MEKANDA YANGIN

10.09.2022 20:10
Son dakika haberi | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ MEKANDA YANGIN

Son dakika haber: BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Görüntü dökümü

Cep telefonu görüntüsü-Yoğun duman-Mekan çalışanlarının koşturması

-Yangın tüpü ile müdahale


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ MEKANDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
19:52 Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı
19:17 Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler
18:26 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git
18:05 Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı
18:02 Şehitlikte video çekerek toplu mezar kazıldığını öne süren kişi yakalandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:20 Akrabaları iş yerini bastı! Asma kilitle kafasından yaralandı
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 20:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ MEKANDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement