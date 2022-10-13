Son Dakika | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORAN ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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Son Dakika | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORAN ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

13.10.2022 05:46

Gelen son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde restorandan çıkan Kemal Kadak(42), otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BEYLİKDÜZÜ'nde restorandan çıkan Kemal Kadak(42), otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kemal Kadak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Kadak(42) bir kadınla restorana geldi. Kemal Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, plakası henüz belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kemal Kadak saldırıda ağır yaralandı, yanındaki kadın ise yara almadan kurtuldu.

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırı sonucu ağır yaralanan Kadak'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki boş kovanlar tek tek belirlenerek, incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORAN ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORAN ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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