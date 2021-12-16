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Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

16.12.2021 17:07

Edinilen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda, atık kağıt deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda, atık kağıt depo su olarak kullanılan binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yabancı uyruklu bir kadın yardım etmek isterken tehlike atlattı.

Olay, Bülbül Mahallesi Granit Sokak'ta 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık kağıt deposu olarak kullanılan binada, yanan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktıktan sonra kaçtı. Tek katlı binadan çıkan dumanı fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman nedeniyle ekipler müdahalede etmekte zorlanırken, o sırada çalışmaları izleyen yabancı uyruklu bir kadın itfaiyeye yardımcı olmak istedi. Kadın, tüm uyarılara rağmen, tuttuğu hortumla içeriye girmeye çalışırken, yanan bir tahta parçası bina tavanından önüne düştü. Büyük bir panikle geri çekilen kadın, daha sonra itfaiye ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Yanan binanın yanındaki bir iş yerinde çalışan Metin Pek adlı işçi ise alevlerin kendi binalarına sıçramasını engellemek amacıyla bidonla su taşıdı. Metin Pek, "Burası çöp hane. Arkadaşlarımız kağıt falan topluyorlar. Soba yakarken, sobayı düşürmüşler. Düşünce de yangın çıktı, olay bundan ibaret. Şu an içeride kimse yok. İlk anda bir arkadaş vardı, o da hemen çıktı. İtfaiyeye haber verdik, geldiler ve söndürüyorlar" diye konuştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN
Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika


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