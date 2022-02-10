Üye Girişi
Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı

10.02.2022 02:43

BEYOĞLU'NDA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarında çalışma yapan temizlik aracına ardından da İETT otobüsüne çarptı.

BEYOĞLU'NDA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarında çalışma yapan temizlik aracına ardından da İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu, Okmeydanı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ENC 091 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 OB 3814 plakalı temizlik kamyonuna, ardından aynı istikamette ilerleyen 34 HY 0017 plakalı otobüse çarptı. Kazada, İETT'ye ait otobüste bulunan bir yolcu ile, 34 ENC 091 plakalı hafif ticari aracın şoförü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ve belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı
Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı
Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı
Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı
YORUMLAR
500

D-100 Karayolu, Tragger, İETT, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 03:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement