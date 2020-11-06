İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, yolcuların pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske takma ve vapurlarda sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Saat 18.00'da başlayan denetimler gece saat 23.59'a kadar sürecek.