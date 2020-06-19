Son dakika haberi... İSTANBUL-BÜYÜKADA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL-BÜYÜKADA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanak yağmur nedeniyle kentte birçok yer göle döndü. Büyükada'da da öğleden sonra yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:32 Kaynak: DHA
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