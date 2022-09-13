Son dakika haberi: İSTANBUL-ÇEÇEN MUHALİFLERE SUİKAST HAZIRLIĞI DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE

TÜRKİYE'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev getirildi. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Bislan Rasaev'in avukatı Elif Asena Mecit, müvekkilinin evinde bulunan ruhsatsız silah nedeniyle tutuklu bulunduğunu ileri sürerek "Müvekkilim hakkında Çeçen muhalif Abdulhakim hakkında bir eylem hazırladığı iddia edilmektedir ancak buna ilişkin somut bir belge dosyada yer almamaktadır. Hatta bu Abdulhakim kimdir, emniyet güçleri tarafından bulunmamıştır, varlığı yokluğu bile belirsizdir. Yani ille de tutukluluk hali devam edecekse bu şahsın araştırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim siyasal hangi belgelere erişmiş, devletimizin hangi sırrını açığa çıkarmış, ne yazık ki ortada delil olmadan halen tutukluluğu devam etmektedir. Neredeyse bir senedir tutukludur. Bu durum müvekkili ve ailesini mağdur etmektedir. 3 çocuk babasıdır. Sabit ikametgah sahibidir. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Abdula Abdulaev de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Mahkeme heyeti, Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev'in suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Heyet, her iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye'de Rusya muhalifi Çeçenler, izlendiklerini ortaya çıkarmak için bir Telegram grubu kurduğu, şüphelilerden Çeçen kökenli Rus vatandaşı Bislan Rasaev'in de bu grubu takip ettiği belirtildi. Şüpheli Rasaev'in İstanbul'daki muhalif Çeçenlere yönelik eylem yapmayı planladığı anlatılan iddianamede, Rasaev'in yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen Ebubekir kod adlı şüpheli Abdula Abdulaev aracılığıyla silah ve mühimmat temin etmeyi planladığı kaydedildi. İddianamede, "Abdulhakim" adlı Çeçen muhalif liderinin hedef durumunda olduğu, Bislan Rasaev'in Çeçenistan yönetiminde bulunan devlet görevlisi ve milletvekili olan Adam Delimkhanov ve güdümündeki Kazbek Dukuzov ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen lazerli, susturucu tertibatlı ve mesafe ölçer özellikleri olan dürbünlü silahların hedef şahısları takip etmeye ve amaca uygun nitelikte ve özellikte silahlar olduğu, bu silahlardan birinin Abdula Abdulaev'in adresinde yapılan aramada tavanda gizli bir bölmede ele geçirildiği kaydedildi. ddianamede, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlatıldı. Şüpheliler hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor.

- İstanbul