Son dakika haberi! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN İKİ KARDEŞ SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem haberi: Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü bulundu.

Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü bulundu. Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıkan Hasan Büyür(4) ve Hüseyin Büyür(8) kayboldu. Çocukları kaybolan aile polis ekiplerine haber verdi. Aramalar sonucunda Büyür kardeşler 01.00 sularında evlerinin yakınındaki evlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri de çağrıldı. Büyür kardeşlerin kuyudan çıkartılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAYBOLAN İKİ KARDEŞ SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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