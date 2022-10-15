Son dakika haberi: İSTANBUL-CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YARALI MADENCİLERİN YAKINLARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSTANBUL-CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YARALI MADENCİLERİN YAKINLARINI ZİYARET ETTİ

15.10.2022 14:34

Son dakika gündem haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na ait iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madencilerin yakınları da bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldi. Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye sevk edilen 6 madencinin yakınlarını ziyaret etti.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YARALI MADENCİLERİN YAKINLARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YARALI MADENCİLERİN YAKINLARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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