Üye Girişi
Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika

Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

04.02.2022 16:10

Bir son dakika haberine göre KADIKÖY'de 18 Ocak 2020'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova (60) ve eşi Seyhan Yüksekova'yı (37) cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Yüksekova (38) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KADIKÖY'de 18 Ocak 2020'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova (60) ve eşi Seyhan Yüksekova'yı (37) cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Yüksekova (38) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulamadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tahsin Yüksekova getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatı Orkuncan Kumkumoğlu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu öne sürerek, verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Tahsin Yüksekova, "Olay nedeniyle çok pişmanım, ne derseniz razıyım" dedi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tahsin Yüksekova'yı "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın adli sicil kaydını, sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alan heyet, verilen cezada takdiri indirim yapmadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tahsin Yüksekova'nın Kadıköy'de çiçeklik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı 18 Ocak 2020'de silahla ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Yüksekova'nın suç tarihinden 6 ay önce başka bir suçtan yattığı cezaevinden tahliye olduğu ve eşiyle aralarının açık olduğu kaydediliyor.

Sanığın öldürdüğü annesi ve eşi ile ne gibi bir tartışma veya çekişme yaşadığının tespit edilemediği belirtilen iddianame, "Muhtemelen aralarında para verip vermeme konusunda tartışmanın yaşandığı, ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı suç tarihinde yasak silah ile şüphelinin olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü, annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü" bilgisine yer veriliyor.

İddianamede sanık Tahsin Yükseova'nın "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Yüksekova, Kadıköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:08 Müzisyen cinayetinde kıskançlık iddiası! Yeni detaylar ortaya çıkıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL ? ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ANNESİYLE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement