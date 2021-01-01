Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi - Son Dakika

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

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