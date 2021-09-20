Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi
20.09.2021 17:16
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
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